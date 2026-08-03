В Дубне модернизируют котельную Большой Волги

В городском округе Дубна на котельной Большой Волги полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Здесь идет масштабная модернизация оборудования, которая позволит обеспечить надежное теплоснабжение почти 17 тысяч квартир и домов зимой.

На первом этапе специалисты заменяют два старых котла — КВГМ-50 и ПТВМ-30, которые прослужили городу более 40 лет. На котле КВГМ-50 уже завершен первый этап обмуровки, и в августе его планируют полностью закончить. Затем приступят к монтажу современной автоматики регулирования и безопасности. На ПТВМ-30 завершается сварка трубной части, после гидравлических испытаний начнутся обмуровочные работы. Оба котла планируют ввести в эксплуатацию к 1 октября.

Параллельно идет второй этап модернизации. На еще одном котле ПТВМ-30 завершается демонтаж старой трубной системы. Уже на следующей неделе начнется монтаж новой. Полностью эти работы планируют завершить в середине октября.

«Работы действительно масштабные и крайне необходимые. Идем строго по графику. Огромная благодарность губернатору Московской области, главе Дубны и Министерству энергетики за поддержку этого проекта», — отметил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

После завершения модернизации котельная станет надежнее и современнее: новые агрегаты будут работать эффективнее, экономичнее и обеспечат более стабильное теплоснабжение микрорайона даже в самые холодные зимние дни.

Работы проводятся по государственной программе модернизации теплоснабжения, которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.