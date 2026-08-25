Школу № 1 в Дрезне капитально отремонтировали

В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа Московской области завершился капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы № 1. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Здание школы, площадь которого превышает 3,6 тысячи квадратных метров, после ремонта стало современным образовательным центром. В нем появились обновленные учебные кабинеты, просторные рекреации, спортивный зал, столовая и административные помещения.

На пришкольной территории оборудована комфортная зона отдыха, установлено новое ограждение, а также выполнено благоустройство с учетом всех требований безопасности.

Обновление образовательного учреждения прошло в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.