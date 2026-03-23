В Дрезне продолжается капитальный ремонт школы № 1

Во втором корпусе средней школы № 1 в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт. На данный момент объект готов на 42 %.

По словам начальника участка Василия Вегера, на втором этаже специалисты приступили к финишной шпаклевке стен. Также рабочие монтируют инженерные коммуникации: электрику, слаботочные системы. Кроме того, они устанавливают гипсокартонные короба для раковин и водонагревателей в учебных классах.

На первом этаже строители завершают базовую штукатурку стен, а также ведут монтаж систем холодного и горячего водоснабжения и канализации. В пищеблоке и столовой рабочие занимаются кирпичной кладкой стен и перегородок по новому проекту, а также монтируют вентиляционные короба. Специалисты уже установили трассы отопления.

Снаружи здания строители монтируют пароизоляцию, утеплитель и кронштейны, а также укладывают керамогранитную плитку. Одна из стен школы уже полностью готова. Осталось завершить облицовку цокольной плиткой. На объекте трудятся до 80 человек.

Капитальный ремонт школы планируют завершить к началу августа 2026 года.