В Дрезне снесут недострой на улице Зимина

В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа начался демонтаж недостроенного жилого дома № 12 на улице Зимина. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство трехэтажного четырехсекционного здания на 66 квартир началось в 2014 году. Однако вскоре работы были остановлены из-за банкротства застройщика. К тому моменту был возведен только первый этаж.

С 2019 года недострой числился в перечне объектов незавершенного строительства. В марте 2024 года новый арендатор земельного участка после технического обследования конструкций принял решение о демонтаже здания.

После завершения сноса на площадке планируется возведение нового многоквартирного жилого дома.

На территории Орехово-Зуевского городского округа выявлено 407 объектов незавершенного строительства. Из них 325 уже снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 80% от общего количества. Работа по ликвидации недостроев продолжается.