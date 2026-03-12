В дошкольном учреждении в Наро-Фоминске идет капитальный ремонт

Дошкольное учреждение в городе Наро-Фоминск, расположенное по адресу улица Школьная, дом 28, было открыто в 1960 году как ясли при шелковом комбинате. С тех пор здание ни разу не подвергалось капитальному ремонту, но хорошо сохранилось.

Сейчас в здании активно ведутся ремонтные работы. На обоих этажах демонтировано 85% старой системы отопления. Полностью удалена старая штукатурка, разобраны полы, двери и внутренние стены.

На втором этаже подготовлено основание под стяжку и возведены новые перегородки в соответствии с проектом перепланировки. На первом этаже залит фундамент под перегородки, и их возведение продолжается. Также закладываются лишние дверные проемы.

В подрядной организации отмечают, что работы идут по графику и соответствуют срокам, предусмотренным контрактом. Завершить все работы на объекте планируется до конца 2026 года.

Последующие этапы ремонта включают устройство теплых полов в предусмотренных помещениях и заливку чистовой стяжки. Монтаж электропроводки запланирован на апрель, сразу после окончания возведения дополнительных стен.