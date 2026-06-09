В дошкольном отделении Центра образования № 25 завершается капитальный ремонт

В городе Старая Купавна Богородского городского округа продолжается капитальный ремонт в дошкольном отделении Центра образования №25. На данный момент в работах задействовано 40 человек, а общая готовность объекта превышает 60%.

Специалисты уже завершили демонтаж и заканчивают прокладку инженерных сетей, включая канализацию, электрику, отопление и водоснабжение. Работы по фасаду выполнены примерно на 50%: рабочие завершают монтаж утеплителя и готовятся к отделке панелями. Также продолжается установка гидроизоляции на крыши.

Внутри здания стены уже зашпаклеваны и оштукатурены, их готовят к чистовой отделке. Параллельно идет монтаж окон и дверей.

Капитальный ремонт проводится на площади 1859,4 кв. м в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.