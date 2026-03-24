В дошкольном отделении Центра образования №25 идет капитальный ремонт

В дошкольном отделении Центра образования №25 в городе Старая Купавна начался капитальный ремонт. Общая площадь территории составляет 11 859,4 квадратных метра, и на данный момент на месте работают 12 человек.

Специалисты уже завершили устройство металлического каркаса для обшивки и готовят подстилающий слой пола из керамзита. Они армируют его сеткой и проливают цементным молочком. Параллельно рабочие шпаклюют стены и монтируют штробы под проводку. Также прокладываются кабельные линии в гофре и бетонируются полы подвала.

В ближайшее время планируется начать монтаж инженерных сетей, включая канализацию, водоснабжение и электрику. Ранее рабочие полностью демонтировали утеплитель и уложили современный противопожарный материал.

Общая строительная готовность на данный момент составляет 31%. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершение всех работ запланировано на 1 сентября 2026 года.