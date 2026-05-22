В дошкольном отделении школы во Фрязине идет капитальный ремонт

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Дудкина в городском округе Фрязино. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность на текущий момент превысила 40%.

На объекте работает 45 человек. Пресс-служба ведомства информирует: «Строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций».

В здании детского сада площадью 856 квадратных метров планируется обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Фасад здания получит новый облик, а прилегающую территорию благоустроят.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Семья». Завершение всех работ на объекте запланировано до конца 2026 года.