В дошкольном отделении «Ромашка» в Талдоме завершается ремонт

В дошкольном отделении «Ромашка» при школе №2 в городе Талдом подходит к концу ремонт. Здесь почти завершили замену части забора, установив новое ограждение протяженностью более пятидесяти метров.

Заместитель директора школы Юлия Жильцова рассказала, что уже обновили системы холодного и горячего водоснабжения в подвале здания. «Еще сегодня мы проводим доскональную ревизию кровли», — отметила она. Проверка важна, чтобы убедиться в надежности крыши после обильных снегопадов прошлой зимы и готовности ее к новому зимнему сезону.

Сейчас воспитанники «Ромашки» временно обучаются в других корпусах. Но уже 1 июля дошкольное отделение вновь откроется для более чем двухсот малышей.