В дошкольном отделении Подольска продолжается капитальный ремонт

В городском округе Подольск в дошкольном отделении №2 продолжается капитальный ремонт. Строители уже начали благоустройство территории: выполняют срезку растительного слоя, устраивают песчаную подушку под щебеночное основание и расстилают геотекстиль под фундамент детских площадок.

Начальник участка Павел Перминов рассказал, что параллельно ведется монтаж подсистемы и кассет фасада, обустройство входных групп и фундамент под эвакуационные лестницы со второго этажа.

Внутри здания начали монтировать вентиляцию. Продолжаются работы по установке систем электроснабжения, водоснабжения и слаботочных сетей, а также отделочные работы. Кровельные работы почти завершены — их готовность составляет 95%.

Через две недели рабочие приступят к установке внутренних дверей и технологического оборудования, а в июле — к монтажу малых архитектурных форм.

На объекте задействованы 50 рабочих, 7 инженерно-технических сотрудников и 2 единицы техники (трактор и мини-погрузчик). Фасад здания будет трехцветным и разноформатным: белым, желтым и оранжевым.

Ремонт ведется по государственной программе за счет средств бюджета Московской области. Завершить все работы планируется к сентябрю 2026 года.