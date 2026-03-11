В дошкольном отделении гимназии им. К. Д. Ушинского в г. о. Клин завершат капремонт к 1 сентября

В дошкольном отделении гимназии им. К. Д. Ушинского в городском округе Клин активно идет капитальный ремонт. Строители одновременно работают на первом и втором этажах: занимаются отделкой стен и потолков. После заливки пола приступят к возведению перегородок и чистовой отделке помещений.

Также идет установка канализационных труб, впереди — монтаж трубопровода. Ближе к концу месяца начнут ремонтировать фасад и кровлю.

Руководитель проекта Евгений Родионов сообщил, что на стройке заняты 15 человек. Погодные условия не повлияли на скорость работ, капремонт идет по намеченному графику. Общая готовность объекта — более 30 %.

Капремонт в детском саду не проводили с 1964 года. Здание полностью обновят: внутри разместят игровое, спортивное и технологическое оборудование, мебель. На улице установят новые детские площадки и обустроят проезд для пожарной машины. Дошкольное отделение сможет принять 100 детей.

Обновленный детский сад откроет свои двери для воспитанников 1 сентября этого года.