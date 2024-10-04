Ремонт террас завершился в детском саду «Пчелка» в Дмитрове

Работы по ремонту пригрупповых террас закончены в дошкольном отделении Дмитровской школы № 9 — детсаду «Пчелка». Они предназначены для прогулок и занятий малышей на свежем воздухе.

Всего на территории учреждения дошкольного образования выделено для прогулок 13 участков, шесть из которых имеют террасы. С 1979 года, когда открылся детский сад, на них выполнялся только косметический ремонт.

Специалисты привели в порядок террасы ясельной и младшей групп. Старые ограждения демонтировали, вместо них установили новые — с защитными экранами, стены оштукатурили и покрасили, а на лестницах появились перила с поручнями разного уровня.

«Работать гораздо легче, когда ты знаешь, что сфера, в которой ты трудишься, имеет большую поддержку со стороны власти. И образование имеет такую поддержку от главы округа Ильи Игоревича Поночевного», — отметила заведующая дошкольным отделением Эмилия Юсуфова.

Коллективу детсада, воспитанникам и их родителям преображенные террасы пришлись по душе. Планируется, что такой же ремонт будет сделан еще на двух сооружениях.

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