В дошкольном корпусе «Звездочка» построили дренаж для прогулочных площадок

На прогулочных площадках дошкольного корпуса «Звездочка» школы «Перспектива» во Власихе теперь не будет проблем с подтоплением. Они были оборудованы дренажной системой.

Ранее из-за строительства платной трассы на площадках во время дождей и таяния снега скапливалась вода. Теперь специалисты очистили и углубили траншею вдоль ограждения, уложили геотекстиль, проложили дренажную трубу и засыпали ее щебнем.

Ход работ проверили заместитель главы Александра Шкуренко, руководство образовательного комплекса и подрядчики. Шкуренко также обсудила с администрацией детского сада планы по замене прогулочных веранд и улучшению территории вокруг них.

Александра Шкуренко отметила, что город развивается, и образовательные учреждения должны соответствовать современным стандартам. Ежегодно во Власихе обновляют две детские площадки, но в целом детские сады не обновлялись уже десять лет. Для более масштабных проектов может потребоваться помощь областных депутатов.