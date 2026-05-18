В дошкольном корпусе гимназии № 3 идет капитальный ремонт

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа на улице Богданова, дом 1, в дошкольном корпусе «Ручеек» гимназии № 3, активно ведутся ремонтные работы.

Заместитель генерального директора подрядной компании «ТОР» Александр Платонов сообщил, что строители завершают штукатурные работы и продолжают прокладку инженерных коммуникаций, включая электрику, слаботочные системы, водопровод, канализацию и отопление. Параллельно в здании устанавливают оконные блоки. На первом этаже монтаж уже завершен, на втором его планируют закончить до конца мая.

Также рабочие крепят кронштейны и утепляют фасад. Специалисты укладывают утеплитель, монтируют покрытие плит перекрытия и пароизоляцию на новой кровле.

Ежедневно со стройплощадки вывозится мусор. Сейчас на площадке работают около 30 человек, но позже количество специалистов собираются увеличить до 50.

По словам Александра, до конца месяца на объекте планируют полностью завершить штукатурку, утепление фасада, монтаж окон и основные работы по кровле. После этого строители приступят к устройству стяжки и внутренней отделке помещений.

С конца июня — начала июля подрядчик намерен перейти к благоустройству территории. Завершить капитальный ремонт планируют до 1 сентября.

Текст, фото и видео: Кристина Тришина.