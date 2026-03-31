В Домодедовской больнице внедрены новые методы лечения сосудов

Врачи сосудистого центра Домодедовской больницы теперь используют новые методы диагностики и лечения. С 2016 года специалисты центра проводят стентирование — устанавливают специальные металлические конструкции, которые помогают восстановить кровоток при остром инфаркте миокарда и сужениях коронарных артерий на ранних стадиях.

Недавно в арсенале врачей появился оптический когерентный томограф. Это устройство позволяет детально контролировать положение и состояние стента после его установки. Катетер с миниатюрной камерой вводится в сосуд, что дает возможность получить высокоточное изображение изнутри.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Михаил Гинзбург рассказал, что доступ к сосуду осуществляется через небольшой прокол, чаще всего в области руки. Через него катетер проводится к месту поражения, где выполняется внутрисосудистая визуализация, позволяющая оценить состояние сосуда.

Второй новый метод — измерение фракционного резерва кровотока (ФРК). Он позволяет определить, насколько сужение коронарной артерии влияет на кровоснабжение сердца и требуется ли установка стента.

Новые методы уже были применены у первых пациентов, что позволило повысить точность диагностики и эффективность лечения.