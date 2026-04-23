В Домодедове провели техобслуживание Вечного огня

22 апреля специалисты провели техническое обслуживание Вечного огня на мемориале возле обелиска Славы в городском округе Домодедово. Вечный огонь — символ вечной памяти и благодарности героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Техническое обслуживание Вечных огней в Московской области проводится ежегодно. Специалисты Мособлгаза проверяют оборудование и очищают конструкции. Огонь при этом не гаснет: его аккуратно переносят на временную горелку, обеспечивают непрерывное горение, а после завершения работ возвращают на прежнее место.

Мастер аварийно-диспетчерского участка Домодедовской районной эксплуатационной службы Ольга Федюхина поделилась своими впечатлениями: «Это очень ответственная и почетная работа. Я уже 24 года принимаю участие в техническом обслуживании этого Вечного огня, и каждый раз чувствую волнение и трепет».