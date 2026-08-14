В Домодедове пройдет фестиваль байкерской культуры

Двадцать первого и двадцать второго августа в пансионате «Бор» в городском округе Домодедово состоится XV фестиваль байкерской культуры «Байкер Бразерс Фестиваль». Мероприятие объединит любителей техники, рок-музыки и развлечений на свежем воздухе, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале гостей ждет множество событий: выставка мотоциклов и уникальных автомобилей, гонки на мини-байках, спортивные соревнования, связанные с прошедшим чемпионатом мира по футболу, тест-драйвы мототехники, полеты на вертолете, живая музыка, торговая площадка с брендовой экипировкой и уникальными товарами, а также гастрозона.

Центральной частью фестиваля станет награждение победителей мотоквеста «Пульс города». Старт квеста был объявлен двадцать второго июля, и за месяц участники должны были преодолеть определенные расстояния и выполнить задания. Имена победителей объявят в субботу, двадцать второго августа.

Подробная информация и билеты доступны на сайте мероприятия.

Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Одинцово, пансионат «Бор».