Детский сад при лицее № 1 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Домодедово на улице Чкалова, 6 продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения «Светлячок», которое относится к Востряковскому лицею № 1. Как сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса, строительная готовность составляет уже 60%.

На объекте задействовано 35 строителей и одна единица техники. Подрядчик выполняет кровельные, фасадные и отделочные работы, а также монтирует инженерные коммуникации.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Семья».

В здании 1972 года постройки площадью 1 088,2 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также работы предусматривают модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное дошкольное учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.