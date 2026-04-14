Востряковский лицей №1 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Домодедово на площади Гагарина, 5, продолжаются работы по капитальному ремонту Востряковского лицея № 1. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта составляет 45%.

На данный момент на объекте работает 85 человек и задействовано 3 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным мероприятиям. Также идет устройство кровли, монтаж слаботочных систем и инженерных коммуникаций.

В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 6,6 тысяч квадратных метров будут проведены фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, будет выполнено благоустройство территории.

Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы и открыть обновленный лицей планируется к 1 сентября 2026 года.