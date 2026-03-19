В Домодедове продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1

В городском округе Домодедово, на площади Гагарина, 5, в микрорайоне Авиационный, активно ведется капитальный ремонт Востряковского лицея № 1. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта достигла 35%.

На данный момент на объекте работают 35 строителей и задействована 1 единица техники. Подрядчик осуществляет кровельные, фасадные и отделочные работы, ведет монтаж окон и инженерных коммуникаций.

В рамках капитального ремонта в здании общей площадью 6,6 тысяч квадратных метров будут проведены фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Также будет выполнено благоустройство территории.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открыть обновленный лицей планируется к 1 сентября 2026 года.