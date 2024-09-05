Новый корпус школы № 12 открыли в Домодедове

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Второй блок школы № 12 открылся в Пахринском микрорайоне в Домодедове. Он разгрузит основной корпус учебного заведения — практически все классы, кроме вторых, будут учиться в одну смену.

Площадь школьного здания составляет более 16 тысяч квадратных метров. В новом корпусе разместили учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, медблок, два спортивных зала, столовую, актовый зал на 300 мест, библиотеку.

«В этом году школа открыла свои двери для 315 первоклассников. Уверена, ребятам понравится в новой школе, и они еще прославят ее стены!» — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

На линейке по случаю Дня знаний ученики начальных классов получили в подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мороженое.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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