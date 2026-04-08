В Домодедове обсудили переселение из аварийных домов

В администрации городского округа Домодедово состоялась встреча с жителями аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2026 года. На встрече представители администрации рассказали о программе переселения из аварийного жилья и о возможностях использования сертификатов на покупку квартир в новостройках.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский отметил, что в Подмосковье для быстрого расселения аварийных домов используют не только строительство новых жилых комплексов, но и сертификаты.

«И многие жители выбирают именно его — потому что не нужно ждать, когда введут новый дом, не нужно привязываться к одной локации», — пояснил он.

Государство выкупает аварийное жилье по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр, причем оплачиваемый минимум составляет 28 квадратных метров.

С начала действия новой программы жители аварийных домов подали 37 заявлений в 13 округах. Подать заявление в администрацию своего округа можно до 1 июля 2026 года. Если сертификат одобрен, то соглашение о его выдаче необходимо заключить до 3 августа 2026 года. Поиск квартиры и заключение договора купли-продажи должны быть осуществлены до 1 октября 2026 года. Участники программы могут приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья.