В Домодедове завершилось благоустройство Центра помощи «Чудеса добра»

В городском округе Домодедово завершилось создание доступной среды в Центре комплексной помощи «Чудеса добра». Волонтеры этого движения с 2013 года помогают детям-инвалидам и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Для обеспечения беспрепятственного доступа у центрального входа установлен пандус длиной 25 метров — самый длинный в городе. Монтаж конструкции выполнили специалисты 342-го механического завода, которые также установили лестницу и входную площадку, удобную для заезда на инвалидной коляске.

Советник главы администрации Домодедова по доступной среде Сергей Горбунов проверил готовность объекта. Финансирование работ обеспечили Фонд президентских грантов, фонд «Помощь рядом» и Домодедовское райпо.

Помимо архитектурных изменений, благоустроили и прилегающую территорию. Возле здания появились новые цветники и кусты сирени. Воспитанники центра вместе с педагогами высаживали растения, учились пользоваться садовым инвентарем и ухаживать за клумбами на занятиях по социально-бытовой адаптации.

Исполнительный директор движения «Дорогою Добра» Наталия Сидоренко отметила, что доступная среда — это гораздо больше, чем пандус или удобный вход. Создание безбарьерного пространства стало очередным этапом развития Центра. Теперь его инфраструктура соответствует принципам инклюзии и позволяет большему числу семей получать помощь специалистов.

До 1 сентября планируется утеплить фасад и отремонтировать кровлю. Материалы для этого уже предоставлены магазином «Лемана ПРО» по проекту «Вместе с семьей». Вопрос ремонта находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.