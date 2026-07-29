В Домодедове завершили ремонт Центра помощи семьям с детьми-инвалидами

В городском округе Домодедово на улице Набережной, дом 3, завершился ремонт Центра комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами «Чудеса добра». Подрядчик утеплил фасад здания негорючей минеральной ватой из базальтового волокна.

Бригадир Илья Жиляев рассказал, что материал обработали специальным составом, который отталкивает воду. Это защитит стены от скопления влаги. На утеплитель нанесли клей «Бирс» с армирующей сеткой, чтобы штукатурка не потрескалась в будущем. Сверху положили декоративное покрытие «Кнауф-шуба», устойчивое к неблагоприятным погодным условиям.

Цокольную часть отделали синтетическим теплоизоляционным материалом для защиты от сырости. Сейчас специалисты наносят краску первым слоем, монтируют отливы и капельники. Завершить ремонт планируют до конца текущей недели.

Центр «Чудеса добра» оказывает комплексную помощь детям и молодым людям с инвалидностью, а также семьям в трудной жизненной ситуации с 2013 года. Здесь проходят творческие, спортивные, развивающие и социально-бытовые занятия.

Вопрос ремонта находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.