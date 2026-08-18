В Домодедове завершают капитальный ремонт детского сада «Светлячок»

В городском округе Домодедово близится к завершению капитальный ремонт филиала Востряковского лицея № 1 — детского сада «Светлячок». Работы выполнены на 99%, сдача объекта запланирована на 25 августа.

Строители монтируют пожарную лестницу, необходимость которой выявила дополнительная экспертиза. По словам директора по строительству компании-подрядчика «ЗАО Мособлстройтрест № 11» Алексея Вихрева, это последние работы на объекте.

Благоустройство территории уже завершено: уложен грунт, посеяна и подстрижена трава, установлены малые архитектурные формы. Внутри здания остаются финальные штрихи: поставка технологического оборудования займет еще три дня. Уже смонтированы пищеблок и прачечная, клининговая служба вымыла окна и двери, начинается мытье полов.

Ремонт провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании полностью заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и кровлю, а внутренние помещения модернизировали с применением современных энергоэффективных материалов. Пока шел капремонт, воспитанники посещали детские сады «Березка» и «Дельфин».