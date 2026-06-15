В Домодедове завершается строительство нового спортивного центра

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Авиационный скоро откроет свои двери для посетителей. По словам представителя инвестора Владимира Рогова, строительство завершено практически на 100%.

Объект был принят 22 мая 2026 года, и теперь ведется финальная подготовка: наладка сервиса и отработка процессов работы с клиентами.

Новый оздоровительный комплекс предложит жителям разнообразие спортивных зон. Для посетителей будут доступны два бассейна — детский и взрослый, залы групповых программ, зал единоборств и тренажерный зал с уникальным оборудованием.

Тренажерный зал оборудован более чем 40 блочными и нагружаемыми тренажерами на разные группы мышц. Кардиозона оснащена 9 беговыми дорожками, 4 эллипсоидами, 3 велосипедами и «лестницей». Как отметил Владимир Рогов, здесь будет оборудование, которого нет больше нигде в Домодедове. Например, тренажер «Наутилус», который задействует сразу две крупные мышечные группы благодаря оптимальному заданному углу движения.

После официального открытия, запланированного на первые числа июля, начнется монтаж зоны кафе.