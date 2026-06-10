В Домодедове выбрали лучшего инспектора транспортной безопасности

В профессиональном колледже «Московия» в городском округе Домодедово прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Инспектор транспортной безопасности».

Соревновались пять инспекторов из семи подавших заявки. Очный этап состоял из трех модулей: теоретической и практической частей. Конкурсанты выполняли задачи, аналогичные тем, которые они решают на рабочих местах: досмотр пассажиров и проверка багажа на наличие запрещенных предметов.

Первое место заняла Виктория Зернова, сотрудница аэропорта Домодедово. Она получила сертификат на 100 тысяч рублей. Второе место заняла Юлия Попелина (аэропорт Жуковский), ей вручили сертификат на 80 тысяч рублей. Третье место досталось Кадрии Максутовой (аэропорт Домодедово), которая получила сертификат на 60 тысяч рублей.

Теперь Виктория Зернова поборется за главный приз — один миллион рублей — на федеральном этапе.

Заместитель начальника Управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области Валерия Ефимова рассказала о некоторых критериях отбора участников: «К конкурсу допускаются инспекторы от 21 года, граждане РФ, со стажем работы по специальности не менее трех лет, наличием действующего свидетельства об аттестации и отсутствием нарушений трудовой дисциплины».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Инспектор транспортной безопасности» проводится ежегодно с 2012 года. Для участия необходимо подать заявку на федеральном портале «Работа России».