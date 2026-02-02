В Домодедове возобновилось строительство проблемного жилого дома

Многоквартирный дом в микрорайоне Западный города Домодедово, строительство которого было приостановлено, получил нового застройщика.

Проведено техническое обследование объекта, подтвердившее его готовность к продолжению строительных работ. Специалисты устранили выявленные недостатки фундамента и стеновых панелей. На площадке осуществляется поставка материалов и монтаж кассет для новых конструкций. Во второй половине января началась поставка и установка железобетонных панелей.

Руководитель строительной организации ООО «СЗ Текстильщиков» Сергей Саранский рассказал о работах на стройплощадке жилого комплекса «Оптима»: «Сейчас на территории комплекса производится доставка железобетонных панелей на первую, вторую и третью секции здания. Одновременно проводятся сварочные работы».

Строительство ведется с привлечением проектного банковского финансирования, что обеспечивает стабильное выполнение всех предусмотренных видов работ согласно заранее согласованному графику.

Подготовка документов для участников долевого строительства стартовала с конца декабря 2025 года, первые договоры уже подписаны. Полностью завершить оформление и регистрацию договоров планируется в течение пяти месяцев.

Завершение строительства жилого комплекса запланировано на начало 2028 года.