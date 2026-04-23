В Домодедове возобновили строительство многоквартирного дома

В Западном микрорайоне городского округа Домодедово возобновилось строительство 17-этажного многоквартирного дома по адресу улица Текстильщиков, дом 45. Ранее работы начал застройщик «Гюнай», но проект не был завершен, и строительство приостановили. Права на достройку были переданы ООО «СЗ Текстильщиков» после одобрения Министерством жилищной политики.

Сейчас на площадке активно возводится каркас здания с помощью двух башенных кранов. Под первым краном уже собраны конструкции седьмого этажа первой секции и возведены вторая и третья секции шестого этажа. Второй кран используется для монтажа шестого этажа в секциях с четвертой по восьмую.

На объект поступила новая партия ограждений для лестничных маршей, их монтаж начнется в ближайшее время. Ежедневно на стройке работают 18 специалистов, включая инженеров, задействованы две единицы техники. На площадку регулярно доставляют железобетонные изделия и легкий бетон российского производства.

Администрация города и застройщик обсуждают вопросы благоустройства и создания социальной инфраструктуры. В рамках проекта запланировано строительство школы на 1100 мест, земельный участок под нее уже сформирован. Новоселье в доме планируется в 2028 году для 560 семей.