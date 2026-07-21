В Домодедове в микрорайоне Барыбино идет капитальный ремонт крыши жилого дома

В пятиэтажном доме № 2 на улице Агрохимиков в микрорайоне Барыбино города Домодедово идет капитальный ремонт крыши. Дом был построен в 1968 году.

По словам руководителя проекта компании ООО «Сфера» Ивана Рябенко, рабочие уже сняли старое покрытие и уложили новый «кровельный пирог», включая первый слой. Также они установили капельники по периметру крыши. Сейчас специалисты наращивают вентиляционные шахты.

Необходимые материалы для ремонта крыши закуплены заранее. Около 90% от общего объема привозят со склада сразу на площадку, что позволяет избежать простоев в работе.

Ремонт выполнен на 70%, работы идут по графику. Если погода не подведет, закончить планируют к концу июля.