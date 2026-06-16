В Домодедове ускоренными темпами модернизируют систему теплоснабжения

В городском округе Домодедово продолжается модернизация системы теплоснабжения. Начался ответственный этап работ — прокладка трубопровода под проезжей частью на улице Курыжова.

Чтобы не создавать неудобств для жителей и не перекрывать движение по одной из главных транспортных дорог микрорайона, строители применяют метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология позволяет проводить коммуникации под землей, сохранив целостность дорожного полотна и привычный ритм жизни района.

Изначально проект планировали реализовать в 2025–2027 годах. Однако подрядная организация держит высокий темп работы. По прогнозам, модернизация теплоснабжения будет завершена уже 15 сентября 2026 года. Специалисты успешно провели гидравлические испытания, подтвердившие герметичность и надежность смонтированных участков.

Работы проходят по государственной программе Московской области силами Домодедовской теплосети. Объект находится на особом контроле у администрации. Он имеет ключевое значение для бесперебойного теплоснабжения микрорайона Южный. Ход строительства контролирует представитель окружной администрации Алексей Голик. Со стороны Домодедовской «Теплосети» за качеством работ следит главный инженер предприятия Дмитрий Клочьев.

По словам главного инженера, все работы ведутся с опережением графика, несмотря на сложные погодные условия в марте и июне. Завершение реконструкции теплосети значительно повысит надежность теплоснабжения жителей микрорайона Южного и снизит риски аварийных ситуаций в отопительные периоды.