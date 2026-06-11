В Домодедове стартовал капитальный ремонт инженерных систем в многоквартирном доме

В городском округе Домодедово на Каширском шоссе, дом 25, начался капитальный ремонт внутренних инженерных систем трехэтажного здания. Дом, построенный в 1955 году, требует комплексного обновления инфраструктуры.

Подрядчик планирует заменить системы электроснабжения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Кроме того, будут установлены общедомовые узлы учета.

По словам руководителя проекта капитального ремонта компании «ЛСТехникс» Ильи Жиляева, работы по электроснабжению выполнены на 70%. Завершена прокладка стояковых магистралей и подъездных коммуникаций, установлены электрощиты. Готовность центрального отопления составляет 40%, уже смонтированы разводящие магистрали в подвале и на чердаке.

Работы по водоснабжению и водоотведению только начинаются. Бригада приступает к прокладке магистральных трубопроводов по подвалу и проводит поквартирные обходы для составления схем.

Общая площадь ремонтируемого здания — 4009 квадратных метров. На объекте ежедневно трудятся 14 специалистов и используется одна единица строительной техники.

Ремонтные работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта и идут по графику.