В Домодедове семьям обманутых дольщиков вручили ключи от квартир

В Домодедово дольщики дома № 3 по улице Ледовская, наконец, получили долгожданные квартиры — люди ждали их больше десяти лет. Вручая ключи новоселам, депутат Государственной Думы от «Единой России» Вячеслав Фетисов отметил, что благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, и поддержке Президента Владимира Путина проблема с долгостроями в Московской области решена.

«Я помню, как мы из бараков в свое время переехали в хрущевку. На шесть человек — квартира в 42 метра. Но нам казалось, что переехали в какой-то фантастический замок. Конечно, все эти ощущения остаются на всю жизнь. Потому что для людей квартира, свое личное жилье, это совершенно другой смысл жизни. Уверенность приходит, хочется завести детей, двигаться дальше по жизни, зарабатывать, вкладываться в ремонт, в мебель и прочее. Будем и дальше контролировать все, что связано с благоустройством и выполнением обязательств застройщиками», — отметил Вячеслав Фетисов.

История дома на Ледовской началась еще в 2015 году. Тогда застройщик не справился с обязательствами и обанкротился. «Единая Россия» взяла этот вопрос на контроль. Осенью 2022 года в администрации округа создали специальную комиссию. В нее вошли представители администрации, депутаты «Единой России», ресурсоснабжающие организации, прокуратура и инициативная группа дольщиков. Дом был передан для завершения другому застройщику. С 2025 года началась поэтапная выдача ключей.