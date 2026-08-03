В Домодедове ремонтируют теплотрассу

В микрорайоне Северный городского округа Домодедово идет ремонт теплотрассы. Работы ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

Руководит бригадой сотрудников Ян Кальян. По его словам, работы выполнены уже на 70%. Самое сложное позади: установлены задвижки, обработаны торцы труб перед сваркой, приварены заглушки с одной стороны. Сейчас сварщики заканчивают работу со второй стороной.

Параллельно трубы готовят к опрессовке — проверке системы высоким давлением. Специалисты также протянут десять метров новой трубы внутрь старых каналов, чтобы заменить самые изношенные участки без раскопок.

Ремонт идет по графику. Завершить все работы планируют к 12 августа.