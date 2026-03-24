В Домодедове провели акцию по онкоскринингу полости рта

В стоматологической клинике на Каширском шоссе в городе Домодедово все желающие смогли пройти онкоскрининг полости рта. Эта процедура помогает обнаружить опасные заболевания на ранней стадии.

Диагностика занимает всего несколько минут и проводится с помощью специального аппарата аутофлуоресцентной стоматоскопии. Устройство подсвечивает полость рта зеленым светом: в норме ткани светятся равномерно, а затемнения могут сигнализировать о возможных изменениях и требуют дополнительного внимания специалиста.

Такое обследование позволяет выявить не только онкологические заболевания, но и предраковые состояния, а также различные травматические повреждения слизистой. Заведующая стоматологическим отделением Елена Лифанова отмечает, что основными причинами изменений чаще всего становятся вредные привычки, такие как курение, плохая гигиена полости рта, прикусывание слизистой, а также некачественные протезы и кариес.

Специалисты подчеркивают, что пройти такое обследование можно не только в рамках акций. Аппараты есть практически в каждом стоматологическом кабинете, и при обычном приеме пациент может попросить врача провести диагностику.