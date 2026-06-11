В Домодедове продолжается капитальный ремонт детского сада «Светлячок»

В городском округе Домодедово на улице Чкалова, д. 6, активно идет капитальный ремонт детского сада «Светлячок», который входит в состав Востряковского лицея № 1. На данный момент работы выполнены более чем на 60%.

Ежедневно на объекте трудятся от 30 до 45 рабочих, включая инженерно-технический персонал, а также задействованы три единицы спецтехники. Директор по строительству компании-подрядчика «ЗАО Мособлстройтрест № 11» Алексей Вихрев сообщил, что сейчас рабочие завершают бетонирование и укладку плитки. Следующим этапом станет завоз чернозема и посев газона.

На втором этаже здания уже постелены полы, смонтированы потолки и светильники, установлены датчики безопасности и пожарная сигнализация, покрашены стены. На первом этаже ведутся основные отделочные работы: уложена керамическая и керамогранитная плитка, сейчас идет ее монтаж на двух лестницах. Параллельно красят стены, монтируют потолки и прокладывают инженерные сети (электрооборудование и освещение).

Реконструкция проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании полностью заменят инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю, а также проведут модернизацию внутренних помещений с использованием современных энергоэффективных материалов.

На время работ воспитанники детского сада переведены в другие учреждения — сады «Березка» и «Дельфин».