В Домодедове обновляют детскую карусель в сквере на Каширском шоссе

В детском сквере на Каширском шоссе в городском округе Домодедово идет ремонт детской карусели. Специалисты спешат обновить главную местную достопримечательность, чтобы уже 8 августа она вновь заработала.

По словам заведующего парком Геннадия Нинюкова, заборчики в сквере подкрашивают каждый год. Но на этот раз мастера решили действовать основательнее, чтобы продлить срок службы конструкции. Они сняли облупившуюся краску с деревянных лошадок и металлических поручней. В ближайшее время бригада нанесет на карусели специальный корабельный лак. Этот состав гораздо крепче обычной эмали и устойчив к ливням, палящему солнцу и ежедневным нагрузкам.

Рабочие трудятся без выходных. Зачистку завершили вчера, а финишное покрытие должны положить к седьмому числу включительно. Администрация обещает, что запуск карусели пройдет гладко. Всех родителей приглашают привести малышей на первый круг обновленного аттракциона уже в эту пятницу утром.