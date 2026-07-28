В Домодедове началась реконструкция Центрального рынка

В городском округе Домодедово на улице Корнеева, 4 стартовала реконструкция Центрального рынка. Впервые за долгое время на территории появилась тяжелая строительная техника.

На данный момент рабочие занимаются благоустройством парковки. За неделю ее расчистили и засыпали щебнем, а в планах — укладка асфальта. Парковка готова наполовину, и через две недели здесь появится новая стоянка примерно на сто машин.

Старый рынок давно нуждался в обновлении: устаревшие павильоны, грязь и неудобная навигация для покупателей стали причиной жалоб жителей. Они обращались к властям, писали главе округа Евгении Хрусталевой и местным депутатам. В результате у рынка сменился владелец, которому поставили задачу превратить старую торговую площадку в современный комплекс по стандартам Подмосковья.

Ремонт парковки — это только начало. Как сообщила глава округа Евгения Хрусталева, сейчас проектируют новый капитальный сельскохозяйственный рынок. Его строительство займет один-два года. Жители смогут вскоре воспользоваться чистой парковкой, а в будущем — посетить современный рынок, которым будет гордиться весь город.