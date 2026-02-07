В Домодедове две бригады приступили к ночной уборке снега

В городе Домодедово на ночную уборку снега вышли две бригады. Каждая из них состоит из семи человек, четырех грузовых автомобилей и одного погрузчика. Специалисты планируют очистить улицы Рабочую и Ленинскую, а также прилегающую к ним территорию.

По словам водителя погрузчика Абдурасула Ахмедова, сегодня он работает в две смены. Первая началась в шесть часов утра и завершилась в семь вечера. Вторая — ночная — продлится с девяти вечера до пяти утра. В течение ночной смены у специалистов запланирован часовой перерыв.

Особое внимание уделяется очистке территории вокруг школы №2, чтобы утром дети могли безопасно добраться до учебного заведения.

Кроме двух бригад, в ночное время в городе задействованы шесть тракторов с щетками, которые продолжают очистку дорог по всему Домодедову.