В Домодедове членов УИК обучили поквартирному обходу перед выборами

На встрече напомнили о трех ключевых правилах работы: этикет общения, использование мобильного приложения и личная безопасность. Членов УИК научили корректно представляться жильцам и отвечать на вопросы о выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы. Организаторы показали функционал приложения «ИнформУИК» для учета посещений и провели инструктаж по безопасности при работе на участках.

Информирование жителей начнется с 20 августа. За несколько недель комиссиям предстоит обойти весь городской округ. Они расскажут избирателям о датах голосования (с 18 по 20 сентября), уточнят адреса всех 102 участков, разъяснят правила системы «Мобильный избиратель» и примут заявки от маломобильных граждан.

Помимо устной беседы каждый житель округа получит пригласительную листовку со всеми контактами избиркома. Узнать подробности заранее можно на стендах территориальной избирательной комиссии или на сайте администрации округа.