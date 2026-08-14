Отопительные системы заменили в доме №2 на улице Ленина в Лобне

Главный инженер подрядной организации Александр Мишук рассказал, что в подвале здания полностью заменили магистральные трубы. Установлены новые входные задвижки, которые отсекают весь дом от центральной теплосети, и элеваторные узлы с термометрами и манометрами. В каждом подъезде появились задвижки для отключения одной из сторон. На каждом стояке установили краны для подачи воды и балансировочные краны на «обратке» для регулирования температуры.

«При необходимости каждый стояк можно отключить, чтобы заменить отопительный прибор в квартире или провести ремонтные работы в подвале», — пояснил Александр Мишук. Все трубы системы отопления в подвале утеплены теплоизоляционным материалом из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм для уменьшения теплопотерь.

В доме заменили системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, затронув каждую квартиру.