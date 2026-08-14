Отопительные системы заменили в доме №2 на улице Ленина в Лобне
В городском округе Лобня на улице Ленина, дом 27, корпус 1, специалисты продолжают капитальный ремонт. Работы ведет частная организация МРСК, аккредитованная Фондом капитального ремонта Московской области.
Главный инженер подрядной организации Александр Мишук рассказал, что в подвале здания полностью заменили магистральные трубы. Установлены новые входные задвижки, которые отсекают весь дом от центральной теплосети, и элеваторные узлы с термометрами и манометрами. В каждом подъезде появились задвижки для отключения одной из сторон. На каждом стояке установили краны для подачи воды и балансировочные краны на «обратке» для регулирования температуры.
«При необходимости каждый стояк можно отключить, чтобы заменить отопительный прибор в квартире или провести ремонтные работы в подвале», — пояснил Александр Мишук. Все трубы системы отопления в подвале утеплены теплоизоляционным материалом из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм для уменьшения теплопотерь.
В доме заменили системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, затронув каждую квартиру.