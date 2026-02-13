В «Доме Широкова» откроется выставка утюгов из частной коллекции

В выставочном зале «Дома Широкова», расположенном в городском округе Павловский Посад, начала работу экспозиция «Утюги на все лады». Коллекция собрана Леонидом Пахомовым и включает 47 утюгов XVIII–XX веков.

Среди экспонатов — старинные чугунные печные, угольные, цельнолитые модели, а также ранние электрические утюги и более поздние изделия. На выставке можно увидеть образцы из России и Европы, а также редкие утюги из Северной Африки, в том числе из Туниса.

Каждый экспонат — это отражение своей эпохи, показывающее, как развивалась инженерная мысль и как люди стремились к комфорту и красоте.

Выставка будет открыта до 4 октября. Дополнительную информацию можно найти на сайте выставочного зала «Дом Широкова» по адресу: https://dom-shirokova.ppmvk.ru/exhibitions/#1706272897459-3a772d3c-f1b5.