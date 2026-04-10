Выставку художника Ивана Пинкина откроют в Сергиевом Посаде

Сегодня в Павлово-Посадском выставочном зале «Дом Широкова» начинает работу выставка «От этюда к картине». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, автором проекта является молодой художник из Москвы Иван Пимкин.

На выставке представлено более 100 работ, выполненных в технике масляной живописи в период с 2022 по 2026 годы. Картины отражают красоту русской природы. Этюды были написаны во время путешествий по России, а картины — в мастерской, где художник вдохновлялся собранными материалами и эскизами.

Иван Пимкин профессионально занимается оформлением граффити и графическим дизайном. В 2022 году он серьезно обратился к русской классической живописи. За последние три года художник активно участвует в выставках в Москве и Подмосковье.

Выставка будет открыта до 8 июня.

Подробная информация размещена на сайте Выставочного зала «Дом Широкова»: https://dom-shirokova.ppmvk.ru/exhibitions/#1706272897459-3a772d3c-f1b5.