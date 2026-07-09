В «Доме Широкова» откроется персональная выставка Марины Петровой-Савостьяновой

В выставочном зале «Дом Широкова» в городском округе Павловский Посад 10 июля откроется персональная выставка члена Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО Марины Петровой-Савостьяновой. Экспозиция называется «Искусство позитива», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены яркие работы в стиле абстракции и авангарда. Картины художницы излучают свет и динамику, несут в себе энергию, оптимизм и философские размышления. Марина Петрова-Савостьянова стремится пробудить у зрителей положительные эмоции.

Марина Петрова-Савостьянова родилась в Павловском Посаде в семье известного художника-графика Юрия Петрова. Она окончила Московский архитектурный институт и пробовала свои силы в графике, пейзажной живописи и натюрмортах. Со временем Марина нашла свой стиль в абстракции и авангарде. Ее работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

Выставка будет открыта до 6 сентября. Более подробную информацию можно найти на сайте выставочного зала «Дом Широкова» [по ссылке](https://dom-shirokova.ppmvk.ru/exhibitions/#1706272897459-3a772d3c-f1b5).