В Доме правительства Подмосковья подвели итоги воспитательной работы

17 июня в Доме правительства Московской области прошло совещание, на котором подвели итоги года воспитательной работы. Участники встречи — муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства» и советники директоров по воспитанию. Шатурский техникум на мероприятии представила советник по воспитанию Ольга Иконникова.

На совещании проанализировали успехи за 2025–2026 учебный год. Кроме того, участники провели стратегическую сессию по работе с родителями. Ключевой темой стало ведение единых родительских чатов — пространств, где мамы и папы могут стать полноправными участниками образовательного процесса.

Спикеры семинара обсудили, как превратить родительский чат из ленты новостей в площадку для просвещения. Они представили чек-лист для администратора чата, чтобы общение было полезным и безопасным. Также были показаны реальные примеры соуправления, когда родители помогают создавать воспитательную среду с нуля.

По завершении встречи лучшие представители сферы получили благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководителя «Росдетцентра» Александра Кудряшова.