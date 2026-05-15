В правительстве Московской области выбрали победителей экологического конкурса

В Доме правительства Московской области состоялось итоговое заседание жюри ярмарки экологических проектов. Мероприятие организовано Министерством экологии и природопользования Московской области. Цель конкурса — выявить лучшие практики в сфере охраны окружающей среды.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился ранее. Было подано 176 проектов по пяти номинациям.

«Убежден, что ключевой фактор успеха — это качественная и реалистичная идея, которая может быть масштабирована на уровень всего региона», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Члены жюри оценили работы и назвали имена победителей в каждой номинации. Главными ориентирами для экспертного состава стали оригинальность, обоснованность, практическая применимость и инновационность заявленного проекта. Жюри провело детальный анализ каждой заявки и выявило победителей, продемонстрировавших наибольший потенциал.

Среди множества ярких инициатив были особо отмечены некоторые. В номинации «Цифровые решения» эксперты выделили экологическую игру, разработанную юным участником. Этот проект стал показательным примером грамотного сочетания геймификации и цифровых технологий для повышения экограмотности. Также обсуждения вызвали экомаршруты и увлекательные экскурсии, открывающие новые грани взаимодействия с природой.

Презентация проектов-победителей пройдет 5 июня в Вишняковском лесопарке (городской округ Балашиха). Это событие станет площадкой для демонстрации передовых экологических решений и обмена опытом между наукой, бизнесом и властью.