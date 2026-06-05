В Доме правительства Московской области прошло совещание с подрядчиками

4 июня в Доме Правительства Московской области состоялось рабочее совещание с руководителями подрядных организаций, участвующих в реализации государственных программ региона. Мероприятие прошло под руководством вице-губернатора Владимира Локтева.

На встрече обсудили ход реализации программ строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Представители власти акцентировали внимание на контроле расходования бюджетных средств и недопустимости удорожания контрактов. Отдельное внимание уделили переходу строительной отрасли на полный электронный документооборот с 1 июля.

Владимир Локтев подчеркнул необходимость внимательного подхода к реализуемым проектным решениям и важность оптимизации процессов, в том числе внутри компаний. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что перевод исполнительной документации позволяет сформировать современную цифровую модель управления, ориентированную на результат.

В завершение мероприятия перед всеми участниками строительства поставили задачу — сдать все объекты в срок.