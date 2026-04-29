В Доме Правительства Подмосковья прошел форум по управлению водным комплексом

Сегодня, 29 апреля, в Доме Правительства Московской области состоялся Форум «Развитие систем управления водным комплексом». Организатором мероприятия выступило Минэкологии Московской области. Участниками стали представители правительств Московской области и Москвы, Росводресурсов, Ростехнадзора, Росгидромета, МЧС, Сбера, ученые, представители бизнес-сообщества и главы муниципальных образований.

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев приветствовал участников форума. В рамках секции «Нормативное регулирование в сфере водопользования» обсудили состояние нормативного регулирования в сфере управления водохозяйственным комплексом. Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин представил опыт региона по установлению береговых линий. Он отметил, что благодаря новым подходам количество установленных границ береговых линий превысило 7 тысяч.

Итоги паводкового периода в Подмосковье подвел начальник ФГБУ «Центральное УГМС» Александр Мельничук. Он подчеркнул, что половодье не принесло серьезных проблем, однако вопросы содержания и ремонта гидротехнических сооружений остаются актуальными.

Особое внимание на форуме уделили вопросам мониторинга поверхностных вод и прогнозирования ситуаций. Руководитель ГКУ Московской области «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук познакомил участников с подмосковной системой мониторинга уровня воды. Представитель Сбера Назар Сотириади представил модели машинного обучения для прогнозирования гидрологической обстановки.