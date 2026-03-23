В Доме Правительства Московской области пройдет форум по вопросам РСО

25 марта 2026 года в Доме Правительства Московской области впервые пройдет отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Его организует Правительство Московской области при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России.

На форуме обсудят переход от традиционных методов управления к инновационным цифровым подходам в сфере энергетики и ЖКХ. Представители власти, эксперты отрасли и руководители РСО обменяются лучшими практиками и выработают рекомендации по повышению эффективности работы ресурсоснабжающих организаций.

В форуме примет участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Деловая программа включает шесть тематических секций, на которых выступят 32 эксперта. Среди ключевых спикеров — вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, заместитель директора Департамента проектной деятельности Аппарата Правительства РФ Максим Кирюхин, директор по ИТ ПАО «Т Плюс» Алексей Каштанов и генеральный директор ООО «ЛАРТЕХ» Дмитрий Полторак.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров отметил: «Наша задача — обсудить инновационные подходы к проектированию и строительству, которые обеспечат экологичность, энергоэффективность и долговечность».

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте [rco2026.ru](https://rco2026.ru/) до 16:00 24 марта 2026 года.