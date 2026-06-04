В доме потомка знаменитой кондитерской династии Абрикосовых оживает история

Здесь, среди живописных пейзажей, в стенах дома, построенного хозяином более тридцати лет назад, оживает история одной из самых успешных купеческих семей России. Все началось с крепостного крестьянина Степана Николаева, который в начале XIX века превратил производство сладостей в настоящее искусство. Позже он взял фамилию Абрикосов — в честь своего главного лакомства.

В 1880 году фабрика стала называться «Товарищество А.И. Абрикосова Сыновей», а сейчас это кондитерский концерн «Бабаевский». Династия создала легендарные «Раковые шейки», «Гусиные лапки», шоколадные яйца и первые глазированные сырки.

Сегодня Дмитрий Петрович бережно хранит память о предках. В его коллекции — оригинальная упаковка кондитерских изделий, старинные фотографии и главный символ династии — золотой перстень, врученный роду императором Николаем I.

Встречи в доме Абрикосова — это особое событие. Под шум самовара хозяин рассказывает увлекательные истории о семейном деле, дачных традициях и русском чаепитии. Гости угощаются домашним вареньем, свежими бисквитами и узнают секреты производства.

Дмитрий Петрович не просто хранитель традиций — он их продолжатель. По старинным рецептам он готовит варенье, проводит экскурсии и лекции, пишет книги о купеческом деле.